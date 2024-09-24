У Запоріжжі прогриміла серія вибухів
Джерело:Іван Федоров
Пізно ввечері 24 вересня на території Запорізької області пролунали вибухи. Росіяни атакували керованими авіабомбами.
Про вибухи, які чули там, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Зауважимо, що на момент вибуху у регіоні було оголошено повітряну тривогу, тож радимо перебувати в укриттях до закінчення небезпеки.
Дивіться також У Повітряних силах прокоментували повідомлення про ціль з Білорусі вдень
У Запоріжжі чули вибухи
О 21:22 на території Запорізької області пролунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про пуск керованої авіаційної бомби та загрозу там. Про це наголошував й начальник місцевої ОВА. О 21:32 там почули вибухи.
Вибухи у Запорізькій області,
– повідомив Федоров.
Станом на зараз жодної інформації від місцевої влади стосовно можливих наслідків вибуху оприлюднено не було. Вочевидь деталі стане відомо дещо згодом.
Оновлено. О 21:52 на території Запорізької області прогриміли повторні вибухи. "У Запоріжжі було чутно повторні звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", – пишуть журналісти. За мить гучні звуки чули втретє.
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
До слова, Росія завдала по місту удари 22 та 23 вересня таким же озброєнням, це стало першим випадком, коли окупанти скинули на місто КАБи. В Інституті вивченні війни зазначили, що це новий небезпечний розвиток російських можливостей у застосуванні керованих авіабомб.