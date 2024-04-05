У Запоріжжі пролунала серія вибухів: є постраждалі

Після обіду у Запоріжжі жителі почули звук вибуху. Перед цим Повітряні сили попереджали про небезпеку.

Цієї п'ятниці, 5 квітня, жителі Запоріжжя почули вибух. Це сталося близько 15:14.

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Вибух був не один

Близько 15:18 у Запоріжжі знову пролунав вибух, за даними з соцмереж. Згодом цю інформацію офіційно підтвердив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Два вибухи у Запоріжжі,

– написав він.

Перед цим Федоров закликав жителів міста перебувати в укриттях.

Близько 15:35 у Запоріжжі почули вже 3 вибух. Моніторингові телеграм-канали писали, що росіяни могли атакувати місто балістичними ракетами.

Пізніше близько 15:50 Федоров заявив, що через ворожу атаку у Запоріжжі є постраждалі. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок російської атаки постраждали 6 людей. Також окупанти пошкодили у Запоріжжі 3 багатоповерхівки, будинок приватного сектору, заклад торгівлі, гуртожиток.

Відомо, що повітряну тривогу оголосили у Запорізькій області близько 14:44. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність тактичної ворожої авіації. Згодом о 15:02 додалася загроза застосування балістики з тимчасово окупованого Криму для жителів Запорізької та Херсонської областей.

Близько 15:03 ПС попередили, що в акваторії Чорного моря з'явився ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22м3. За неофіційною інформацією від моніторингових каналів, ТУ-22М3 проводив тренувальний політ. Близько 15:26 цей літак полетів до аеродрому "Моздок".

Росія постійно тероризує Запоріжжя