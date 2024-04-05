У Запоріжжі пролунала серія вибухів: є постраждалі
Джерело:Суспільне
Після обіду у Запоріжжі жителі почули звук вибуху. Перед цим Повітряні сили попереджали про небезпеку.
Цієї п'ятниці, 5 квітня, жителі Запоріжжя почули вибух. Це сталося близько 15:14.
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Вибух був не один
Близько 15:18 у Запоріжжі знову пролунав вибух, за даними з соцмереж. Згодом цю інформацію офіційно підтвердив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Два вибухи у Запоріжжі,
– написав він.
Перед цим Федоров закликав жителів міста перебувати в укриттях.
Близько 15:35 у Запоріжжі почули вже 3 вибух. Моніторингові телеграм-канали писали, що росіяни могли атакувати місто балістичними ракетами.
Пізніше близько 15:50 Федоров заявив, що через ворожу атаку у Запоріжжі є постраждалі. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок російської атаки постраждали 6 людей. Також окупанти пошкодили у Запоріжжі 3 багатоповерхівки, будинок приватного сектору, заклад торгівлі, гуртожиток.
Відомо, що повітряну тривогу оголосили у Запорізькій області близько 14:44. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність тактичної ворожої авіації. Згодом о 15:02 додалася загроза застосування балістики з тимчасово окупованого Криму для жителів Запорізької та Херсонської областей.
Близько 15:03 ПС попередили, що в акваторії Чорного моря з'явився ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22м3. За неофіційною інформацією від моніторингових каналів, ТУ-22М3 проводив тренувальний політ. Близько 15:26 цей літак полетів до аеродрому "Моздок".
Росія постійно тероризує Запоріжжя
- Нещодавно Росія вдарила ракетою по передмістю Запоріжжя. Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков у розмові з 24 Каналом пояснив, що окупанти спеціально поцілили по цивільній інфраструктурі у приватному секторі.
- Не так давно країна-агресорка випустила керовану авіаційну ракету у бік Запоріжжя. На щастя, наша ППО збила ворожу ціль у межах Запорізької області.
- Раніше під час масованої атаки України росіяни вбили 8-річну дівчинку, її батька та водія тролейбуса у Запоріжжі. Ще 25 людей у цьому місті зазнали поранень.