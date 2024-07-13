У Запоріжжі чули вибух

Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. Уночі 13 липня з'явилася інформація про вибух у Запоріжжі.

Цікаво, що вибух пролунав до сигналу повітряної тривоги. Зауважимо, що в Повітряних силах повідомляли про небезпеку.

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Що відомо про вибух у Запоріжжі

Об 23:40 в Повітряних силах повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Там зауважили, що присутня загроза застосування авіаційних засобів ураження.

В ту ж хвилину кореспонденти Суспільного повідомили, що у Запоріжжі пролунав вибух.

У Запоріжжі в деяких районах міста було чутно звук вибуху,

– мовиться у повідомленні.

Там також додали, що за кілька секунд після повідомлення про вибух в місті, була оголошена повітряна тривога у Запорізькій області.

Втім, наразі офіційних коментарів стосовно причини вибухів не надходило.

закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

До слова, удень 13 липня росіяни атакували Одесу. За попередньою інформацією, ворог вдарив "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму.