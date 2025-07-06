У Запоріжжі та області чули вибухи: працює ППО

У Запорізькій області вночі 6 липня пролунали вибухи. Там працює протиповітряна оборона по ворожих цілях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи у Запорізькій області

Тривогу у Запорізькій області оголосили ще о 22:50 5 липня. Повітряні сили о 00:04 6 липня попереджали про рух ворожих безпілотників у регіон.

"Група ворожих БпЛА на Запоріжжі – курсом на Дніпропетровщину", – написали військові.

До цього також додалися ще загрози від авіаційних засобів ураження та балістичного озброєння окупантів.

Про вибухи у Запорізькій області стало відомо о 01:47. Про це написав Іван Федоров.

Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– написав посадовець.

О 01:59 Федоров написав, що в області працює українська ППО по ворожих цілях. О 02:01 у Запорізькій області пролунали повторні вибухи.

Також гучні звуки чули й в самому Запоріжжі. Про це написали журналісти Суспільного.

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