У Запоріжжі чули вибухи: ворог пускав туди КАБи

У Запоріжжі пізно вночі 12 жовтня чули вибухи. До цього по всій області лунала тривога.

У напрямку міста росіяни пускали керовані авіабомби. 24 Канал закликає жителів Запоріжжя не виходити з укриттів до відбою тривоги.

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Що відомо про вибухи у Запоріжжі

Повітряна тривога у Запорізькій області пролунала о 01:46. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та на Запоріжжі, а також про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Уже о 02:15 військові написали про пуск КАБ у Запорізькій області.

Курсом на Запоріжжя! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, перебувайте в укриттях!

– зазначили Повітряні сили.

О 02:22 стало відомо про гучні звуки у Запоріжжі. Про це написали очільник Запорізької ОВА Іван Федоров і кореспонденти Суспільного.

"У Запоріжжі було чутно звуки вибуху", – повідомляють журналісти.

Через 3 хвилини Повітряні сили написали про повторний пуск КАБ у Запорізькій області. Курс також був на Запоріжжя.

Наразі ні в Запорізькій ОВА, ні в мерії не писали про те, чи були прильоти або пошкодження у місті після атаки КАБами.

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