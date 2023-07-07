У Запоріжжі чули звук вибуху

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Наразі більше деталей не було.

Про звуки вибухів повідомили кореспонденти Суспільного станом на 12:05. Чи є вони причиною роботи ППО, чи в місті стався приліт – стане відомо згодом.

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Запоріжжя могли атакувати балістикою

Попередньо у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. Та закликали людей перейти в укриття.

Яка ситуація на Запоріжжі

Нещодавно з'явилося повідомлення, що Росія відводить свої сили від Запорізької АЕС. Водночас Росія використовує ядерний шантаж для стримування наступальних дій ЗСУ.

За даними Генштабу, упродовж останньої доби на Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаударів по Запорізькій області, а також здійснив артилерійські обстріли населених пунктів.

Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.