У Запоріжжі чули звуки вибухів: в області – повітряна тривога
Російські окупанти не припиняють обстрілювати мирні українські міста. Ввечері 3 січня у Запоріжжі вкотре пролунали вибухи.
Наразі в області триває повітряна тривога, повідомляє 24 канал. Її оголосили о 22:48.
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У Запоріжжі чули вибухи
Через чергову загрозу ворожого обстрілу на Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Через кілька хвилин в обласному центрі повідомили про вибухи.
Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!
– написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Тоді ще не було відомо, яка причина цих вибухів. Офіційної інформації станом на 23:00 щодо цього не було.
Хай там як, місцевим жителям не варто покидати укриттів до повідомлення про відбій повітряної тривоги.Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги не слід публікувати фото чи відео з місць обстрілів, якщо вони стануться. Також не варто оприлюднювати адреси, де трапилися "прильоти". Пам'ятайте, що це лише допомагає росіянам, які часто свідомо гатять по житлових кварталах задля терору мирних жителів.
В ОВА підтвердили атаку
О 23:23 голова ОВА Олександр Старух підтвердив, що ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя.
В результаті прильоту на об'єктах цивільної інфраструктури, виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена. На місці працюють відповідні служби,
– розповів Старух.
Він закликав містян зберігати пильність.
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Попередня терористична атака на Запоріжжя
Російські окупанти 31 грудня завдали чергової терористичного удару по Запоріжжю. Загарбники поранили:
- чоловіка,
- 2 жінок, одна з яких була вагітною,
- дівчину-підлітка.
Росіяни також пошкодили приватні будинки. Один з них – зруйнований вщент.
Загалом постраждали близько 20 будинків. Вибухова хвиля повибивала в них вікна та частково пошкодила покрівлі.
У Запорізькій міській раді повідомили, що комунальники вже зробили усі необхідні заміри ушкоджених будинків.