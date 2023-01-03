У Запоріжжі чули звуки вибухів: в області – повітряна тривога

Російські окупанти не припиняють обстрілювати мирні українські міста. Ввечері 3 січня у Запоріжжі вкотре пролунали вибухи.

Наразі в області триває повітряна тривога, повідомляє 24 канал. Її оголосили о 22:48.

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У Запоріжжі чули вибухи

Через чергову загрозу ворожого обстрілу на Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Через кілька хвилин в обласному центрі повідомили про вибухи.

Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!

– написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Тоді ще не було відомо, яка причина цих вибухів. Офіційної інформації станом на 23:00 щодо цього не було.

Хай там як, місцевим жителям не варто покидати укриттів до повідомлення про відбій повітряної тривоги.

В ОВА підтвердили атаку

Під час повітряної тривоги не слід публікувати фото чи відео з місць обстрілів, якщо вони стануться. Також не варто оприлюднювати адреси, де трапилися "прильоти". Пам'ятайте, що це лише допомагає росіянам, які часто свідомо гатять по житлових кварталах задля терору мирних жителів.

О 23:23 голова ОВА Олександр Старух підтвердив, що ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя.

В результаті прильоту на об'єктах цивільної інфраструктури, виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена. На місці працюють відповідні служби,

– розповів Старух.

Він закликав містян зберігати пильність.

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Попередня терористична атака на Запоріжжя

Російські окупанти 31 грудня завдали чергової терористичного удару по Запоріжжю. Загарбники поранили:

чоловіка,

2 жінок, одна з яких була вагітною,

дівчину-підлітка.

Росіяни також пошкодили приватні будинки. Один з них – зруйнований вщент.

Загалом постраждали близько 20 будинків. Вибухова хвиля повибивала в них вікна та частково пошкодила покрівлі.

У Запорізькій міській раді повідомили, що комунальники вже зробили усі необхідні заміри ушкоджених будинків.