Запоріжжя знову під обстрілом росіян: в області – тривога
Увечері 16 квітня у Запоріжжі чули звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Ймовірно, росіяни знову атакують місто ракетами С-300 або реактивними системами залпового вогню. Сирени в області пролунали близько 21:24 одночасно з вибухами.
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Що відбувається у Запоріжжі
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав громадян перебувати у безпечних містах та дотримуватися інформаційної тиші – не публікувати фото та відео, які можуть допомогти ворогу.
Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України,
– наголосив Малашко.
Місцеві мешканці повідомляють, що чули серії вибухів під час тривоги. Загроза атаки триває.
Росія обстрілює Україну на Великдень
У ніч Великодня Росія почала масовану атаку Запоріжжя та навколишніх населених пунктів, запустивши понад десяток ракет С-300. Росіяни влучили у зелену зону Запоріжжя, а в селищі Комишуваха росіяни зруйнували церкву. Постраждалих, на щастя, не було.
Також під масованим ударом опинилася і Снігурівка Миколаївської області – окупанти запустили 12 ракет. Унаслідок цього загинули двоє підлітків.
З РСЗВ ворог вдарив по Нікополю, пошкодивши цивільну інфраструктуру та влучивши в місцевий храм. Двоє людей постраждали.
У Донецьку росіяни також влучили в церкву і за лічені хвилини після вибуху на місці вже працювали пропагандисти, які говорили про нібито удар ЗСУ.
Також під вогнем прифронтові та прикордонні території. Зокрема ворог обстріляв прикордоння Сумщини, Херсонщину та Донеччину.