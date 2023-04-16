Запоріжжя знову під обстрілом росіян: в області – тривога

16 квітня 2023, 21:28
Читать новость на русском

Увечері 16 квітня у Запоріжжі чули звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Ймовірно, росіяни знову атакують місто ракетами С-300 або реактивними системами залпового вогню. Сирени в області пролунали близько 21:24 одночасно з вибухами.

Зверніть увагу Коли замість пасхального кошика – шолом: кадри, як святкували Великдень на фронті

Що відбувається у Запоріжжі

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав громадян перебувати у безпечних містах та дотримуватися інформаційної тиші – не публікувати фото та відео, які можуть допомогти ворогу.

Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України,
– наголосив Малашко.

Місцеві мешканці повідомляють, що чули серії вибухів під час тривоги. Загроза атаки триває.

Росія обстрілює Україну на Великдень

У ніч Великодня Росія почала масовану атаку Запоріжжя та навколишніх населених пунктів, запустивши понад десяток ракет С-300. Росіяни влучили у зелену зону Запоріжжя, а в селищі Комишуваха росіяни зруйнували церкву. Постраждалих, на щастя, не було.

Також під масованим ударом опинилася і Снігурівка Миколаївської області – окупанти запустили 12 ракет. Унаслідок цього загинули двоє підлітків.

З РСЗВ ворог вдарив по Нікополю, пошкодивши цивільну інфраструктуру та влучивши в місцевий храм. Двоє людей постраждали.

У Донецьку росіяни також влучили в церкву і за лічені хвилини після вибуху на місці вже працювали пропагандисти, які говорили про нібито удар ЗСУ.

Також під вогнем прифронтові та прикордонні території. Зокрема ворог обстріляв прикордоння Сумщини, Херсонщину та Донеччину.

Автор: Іван Магуряк