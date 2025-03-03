На Запоріжжі чути вибухи: працює ППО

Росія атакує мирні міста за допомогою безпілотних літальних апаратів увечері 3 березня. Під час атаки ворожі БпЛА спричинили вибухи на території Запорізької області.

У регіоні по цілях противника активно працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Що відомо про атаку

Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили орієнтовно о 19:38 через загрозу ударних БпЛА. Повітряні сили повідомляли про безпілотники у центрі регіону, які рухалися у північно-західному напрямку.

Згодом з'явилася інформація про те, що в області працюють сили протиповітряної оборони, через що місцеві можуть чути вибухи. Застерігають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги в регіоні.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, 1 березня ворог завдав удару "Шахедом" по території міста Запоріжжя. Тоді постраждав один житловий будинок. За медичною допомогою звернулося декілька жителів, 31-річну жінку медики доправили до лікарні.