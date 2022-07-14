У Запоріжжі затримали двох хлопців, яких підозрюють в коригуванні вогню окупантів

У Запоріжжі затримали двох молодиків, яких підозрюють в коригуванні вогню окупантів. У телефонах зрадників знайшли листування з московськими кураторами.

Ймовірно, саме "українці" навели ракети на підприємство, по якому окупанти завдали удару. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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Листування з окупантами, яку знайшли у телефонах страдників / Фото Патрульної поліції

Затримати зрадників допомогли пильні громадяни

Повідомляється, що два хлопці 19 і 20 років фотографували об'єкти критичної інфраструктури. 13 липня одне з підприємств міста обстріляли окупанти. За словами кореспондента, підприємство успішно працювало і продавало продукцію за кордон. Тепер воно зруйноване. Внаслідок удару постраждало 16 людей. На щастя, обійшлось без загиблих.

Замість забезпечення безпеки власної держави, му***и працюють на недокраїну за якісь копійки,

– написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у фейсбуці.

Зрадник, який допомагав корегувати вогонь окупантів / Фото Патрульної поліції

У голові не вкладається, що у такі страшні часи, коли українці єдині у своїй боротьбі, є люди, які допомагають ворогу знищувати Україну. Завдяки небайдужим громадянам патрульним вдалося затримати злочинців.

Зрадник, який допомагав корегувати вогонь окупантів / Фото Патрульної поліції

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