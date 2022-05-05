На Запоріжжі крадену в фермерів солярку окупанти намагаються обміняти в селян на курку

5 травня 2022 , 12:35
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Друга армія мародерів у світі досі намагається захопити наші території. Разом з тим вони обкрадають українські міста та села.

Так, нещодавно на Запоріжжі росіяни вкрали у фермерів солярку. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. 

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Окупанти намагалися обміняти паливо у селян на курку. Схоже, їм зовсім немає що їсти. 

Ці людиноподібні визволителі у Пологівському районі пограбували села ще 2 березня. Саме тоді, коли відімкнули електроенергію і зв'язок,
– розповів журналіст. 

Зараз зв'язок уже частково вдалося відновити. Однак тепер стало відомо, що усю солярку відібрали у фермерів й відвезли її на свої позиції.

А потім хотіли обміняти 10 літрів на 2 курки. Цікаво те, що людям ця солярка не потрібна, бо ті, хто мають машини їздять на бензині. Тож її нікуди діти. 

Яка зараз ситуація у Запоріжжі

  • Найголовніша подія, яка сталася у ніч на 5 травня, це те, що до Запоріжжя таки дійшов гуманітарний конвой з евакуйованими маріупольцями. Загалом вдалося вивезти 344 людини. 
  • Разом з тим, окупанти проводять свої "фільтраційні заходи", тож випустили не усіх людей з тимчасово окупованого Маріуполя. 
  • Також учора, 4 травня, у Запоріжжі було чутно вибухи. Судячи з усього, наші захисники професійно спрацювати, тож сили протиповітряної оборони успішно відбили атаки ворога. Вірогідно, ті ракети упали за містом. Це лише попередня інформація, офіційної ще не було. 
  • Тим часом на фронті тривають бої – на рубежах Гуляйполя та Оріхова. Збройні Сили України не лише нищать російську техніку – від самохідних гаубиць до зенітних комплексів "Бук", – а й самих окупантів. 
  • У Пологах внаслідок ворожого обстрілу згорів житловий будинок. На жаль, він рук окупантів загинула одна місцева жителька. Вона отримала поранення, несумісні з життям. 

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Автор: Аліна Оліховська