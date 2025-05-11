На Запоріжжі лунають вибухи: працює ППО
- На Запоріжжі увечері 11 травня працювала ППО.
- В області лунає повітряна тривога через загрозу ударів швидкісних ракет і безпілотників.
На Запоріжжі увечері 11 травня гучно. Працює ППО по російських цілях.
Повітряна тривога в області була оголошена о 23:03. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про атаку на Запорізьку область
Спочатку о 23:05 у Запорізькій області було оголошено про загрозу ударів швидкісних ракет.
За дві хвилини, о 23:07, додалася небезпека атаки безпілотниками.
Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– закликав голова ОВА о 23:41.
До слова, оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Наразі про можливі наслідки атаки влада не повідомляла.
Станом на 23:41 небезпека залишається. Повітряні сили попередили про рух БпЛА на сході Запорізької області північно-західним/західним курсом.