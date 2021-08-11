На Запоріжжі люди намагалися створити свій орган влади: їх викрила СБУ

СБУ викрила зловмисників, які планували сформувати псевдодержавне утворення у Мелітополі Запорізької області. Організатори фейкової "громади" закликали населення не визнавати українські органи влади.

Обіцяли скасувати податки для населення

За даними слідства, декілька місцевих жителів планували створити фейкове самоврядування. Вони хотіли розхитати ситуацію в регіоні.

Читайте також Бойовики планували теракти в Україні: СБУ ліквідувала агентурну мережу – відео

Зловмисники навіть провели фіктивні "установчі" збори й обрали так званого "уповноваженого громадою".

Щоб залучити до своїх лав "однодумців", зловмисники обіцяли їм звільнення від сплати податків, а також непідсудність органам судової влади України,

– розповіли в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

печатки псевдодержавного утворення;

комп'ютерну техніку,

документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.



У Мелітополі місцеві мешканці хотіли створити свій орган влади

Усі матеріали направили на експертизу.

У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Нараз триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності організаторів.