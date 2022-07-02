"Іде на оборону Херсона": на Запоріжжі масово помічають рух колон техніки Росії

У Запорізькій області містяни помітили масовий рух колон ворожої російської техніки. Імовірно, вона прямує у бік тимчасово окупованого Херсона.

Очевидно, що ворог активізував пересування своїх військових підрозділів. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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За його словами, є повідомлення, що у населений пункт Михайлівка приїхала колона приблизно із 30 танків.

Також проїхала корона реактивної системи залпового вогню "Гради" у бік селища Орлянське.

Крім цього, у селі Мала Білозерка бачили приблизно пів сотні одиниць бронетехніки: танків, БМП та бронетранспортерів. Також ішли вантажівки із особовим складом.

Ще 100 одиниць техніки бачили проїздом у Мелітополі, ймовірно, вона їде із Маріуполя.

Ймовірно, ці підкріплення зараз ідуть на оборону Херсона Там зараз у росіян дуже погані справи і це вже не перший випадок, коли туди кидають війська із Запорізької області,

– припустив журналіст.

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У селі Андріївка Бердянського району місцеві помітили білоруське угруповання. Найімовірніше, це найманці, які воюють на боці Росії.

А під час чергових обстрілів російські окупанти в районі села Мирне, що в Пологівському районі, перебили магістральний газопровід. Зазначається, що він подавав газ у напрямку багатьох тимчасово окупованих населених пунктів, тож тепер вони залишаться без блакитного палива.

Тим часом на тимчасово окупованих Росією територіях збільшується кількість збройних сутичок між окупантами. У розвідці зазначили, що зазвичай причиною таких конфліктів стають міжетнічні конфлікти та розподіл награбованого майна українців.

Наприклад, біля тимчасово окупованого Токмаку відбулася словесна перепалка між російськими окупантами, яка переросла у стрілянину. Очевидці повідомили, що внаслідок цього загинули 4 загарбники, ще 10 – отримали поранення.

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