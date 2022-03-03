У Запоріжжі місцевий за гроші висилав ворогу фото розміщення військових у місті

Окупаційні війська Росії ведуть підступну війну проти України, переманюючи у свої лави зрадників. Одного з таких викрили у Запоріжжі.

Зрадник фотографував укріплення українських військових

В СБУ повідомили, що в Запоріжжі було затримано місцевого мешканця, який за гроші погодився допомогти ворогу.

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Повідомляється, що зрадник України фотографував для окупантів укріплення українських військових у Запоріжжі. Отримані фото він відправляв російським кураторам.

Державна зрада – один із найтяжчих злочинів, тому кожен зрадник буде покараний позбавлення волі!

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