У Запоріжжі місцевий за гроші висилав ворогу фото розміщення військових у місті
3 березня 2022 , 11:54Читать новость на русском
Джерело:СБУ
Окупаційні війська Росії ведуть підступну війну проти України, переманюючи у свої лави зрадників. Одного з таких викрили у Запоріжжі.
Зрадник фотографував укріплення українських військових
В СБУ повідомили, що в Запоріжжі було затримано місцевого мешканця, який за гроші погодився допомогти ворогу.
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Повідомляється, що зрадник України фотографував для окупантів укріплення українських військових у Запоріжжі. Отримані фото він відправляв російським кураторам.
Державна зрада – один із найтяжчих злочинів, тому кожен зрадник буде покараний позбавлення волі!
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