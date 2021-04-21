На Запоріжжі напівголий чоловік напав на поліцейських: відео

У Новомиколаївці Запорізької області чоловік влаштував бійку з правоохоронцями. Перед тим він вимазався у багнюзі та бігав довкола, використовуючи лайку.

Чоловіка направили на лікування до обласної психіатричної лікарні. Він страждає на психічні розлади, але в стані алкогольного сп'яніння не перебував. Про це 24 каналу повідомили у поліції Запорізької області.

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Що відомо про інцидент

Як пише місцеве видання "Zabor", очевидці розповіли, що 19 квітня чоловік вкладав плитку на тротуарі, а потім почав поводитись дивно. Зокрема, бігав по колу.

На відео опублікованому в мережі видно, що за діями чоловіка спостерігали поліцейські. Однак на зауваження правоохоронця, він лиш кинув у його сторону куртку, а потім ударом збив з ніг. Після чого чоловік взявся втікати, а поліцейські вирушили за ним. Його вдалось наздогнати.

Відкрили справу

Поліція відкрила справу щодо хуліганства. Також перевіряють дії правоохоронців на ймовірну непрофесійність. Зокрема, через те, що вчасно не завадили поведінці чоловіка.