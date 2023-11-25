В Енергодарі ліквідували колаборанта: його переїхав російський БТР

На тимчасово окупованій території Запорізької області ліквідували ще одного колаборанта. Цікаво, що зрадника переїхав ворожий БТР.

Окупанти продовжують ліквідувати своїх же військових та колаборантів. Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає 24 Канал.

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Колаборанта вбили самі ж окупанти

Мер розповів, що в п'ятницю, 24 листопада, було ліквідовано одного з колаборантів на території тимчасово окупованого Енергодару.

Зрадника, який погодився співпрацювати з ворогом, переїхав також ворожий БТР. Тож ворог допомагає нам, ліквідуючи своїх колаборантів і тих, хто захопив владу на тимчасово окупованих територіях,

– підкреслив Іван Федоров.

Також міський голова додав, що в цілому цей тиждень для ворога є некомфортним, тому що після вибухів, які відбувалися 2 дні тому в Джанкої, досі закритий пункт переходу на Чонгарі.

Агресор не може відновити сполучення між тимчасово окупованою частиною Херсонської області та тимчасово окупованим Кримом.

До речі, щонайменше 10 вибухів прогриміло біля Джанкою. Щось сталося на ворожій військовій базі, зауважив Федоров.

"Тож продовжується ліквідація ворога. І ми віримо нашим героїчним Збройним Силам України, що вони наближають звільнення наших людей та наших територій", – наголосив міський голова.

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