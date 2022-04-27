На Запоріжжі окупанти розшукують та допитують журналістів, щоб змусити їх до співпраці
Джерело:телеграм Людмили Денісової
Російська армія вкотре порушує усі можливі конвенції. Тепер на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя агресор розшукує журналістів.
Їх допитують й навіть беруть у заручники, щоб змусити їх співпрацювати з окупантами. Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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Представникам ЗМІ розсилають навіть листи з погрозами та піддають DDOS-атакам сайти новин.
Так, російські військові допитують та обшукують журналістів, викрадають техніку та беруть представників преси у заручники. Таке трапилось одразу у кількох містах України:
- Мелітополі;
- Бердянську;
- Енергодарі;
- Токмаку.
Ба більше, 8 березня у Бердянську одночасно викрали велику групу журналістів.
Рашисти випитували у них імена інших журналістів, аби внести їх до свого списку. Із баз даних місцевих органів влади російські військові отримують адреси проживання працівників ЗМІ,
– зазначила Денісова.
Конкретні випадки "полювання" на журналістів
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Редакторка новинного сайту "РІА Мелітополь" Світлана Залізецька
Вона виїхала з Мелітополя під іншим іменем. Після цього її будинок обшукали двоє російських солдатів і російський цивільний.
Вони взяли у заручники 75-річного батька журналістки. Через 2 дні погодилися звільнити його в обмін на контроль над вебсайтом.
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Редактор газети "Наше місто Токмак" Віталій Голод
20 березня виїхав до Києва, а через 2 дні після цього рашисти обшукали його будинок, вилучили документи та інші речі.
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Кореспондентка "Індустріального Запоріжжя" Катерина Даниліна-Левочко
Вона також встигла виїхати з Мелітополя до того, як 21 березня російські окупанти прийшли до будинку її батьків, аби її арештувати.
Так окупанти намагаються залякати їх і примусити поширювати кремлівську пропаганду.Увага! Перешкоджання вільній журналістиці є грубим порушенням Гаазьких конвенції і декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни і Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів.