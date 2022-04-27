На Запоріжжі окупанти розшукують та допитують журналістів, щоб змусити їх до співпраці

27 квітня 2022 , 16:50
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Джерело:

телеграм Людмили Денісової

Російська армія вкотре порушує усі можливі конвенції. Тепер на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя агресор розшукує журналістів.

Їх допитують й навіть беруть у заручники, щоб змусити їх співпрацювати з окупантами. Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. 

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Представникам ЗМІ розсилають навіть листи з погрозами та піддають DDOS-атакам сайти новин.

Так, російські військові допитують та обшукують журналістів, викрадають техніку та беруть представників преси у заручники. Таке трапилось одразу у кількох містах України:

  • Мелітополі;
  • Бердянську;
  • Енергодарі;
  • Токмаку. 

Ба більше, 8 березня у Бердянську одночасно викрали велику групу журналістів.

Рашисти випитували у них імена інших журналістів, аби внести їх до свого списку. Із баз даних місцевих органів влади російські військові отримують адреси проживання працівників ЗМІ,
– зазначила Денісова. 

Конкретні випадки "полювання" на журналістів

  • Редакторка новинного сайту "РІА Мелітополь" Світлана Залізецька

Вона виїхала з Мелітополя під іншим іменем. Після цього її будинок обшукали двоє російських солдатів і російський цивільний.

Вони взяли у заручники 75-річного батька журналістки. Через 2 дні погодилися звільнити його в обмін на контроль над вебсайтом. 

  • Редактор газети "Наше місто Токмак" Віталій Голод

20 березня виїхав до Києва, а через 2 дні після цього рашисти обшукали його будинок, вилучили документи та інші речі.

  • Кореспондентка "Індустріального Запоріжжя" Катерина Даниліна-Левочко

Вона також встигла виїхати з Мелітополя до того, як 21 березня російські окупанти прийшли до будинку її батьків, аби її арештувати.

Так окупанти намагаються залякати їх і примусити поширювати кремлівську пропаганду.

Увага! Перешкоджання вільній журналістиці є грубим порушенням Гаазьких конвенції і декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни і Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів.

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Автор: Аліна Оліховська