На Запоріжжі окупанти розшукують та допитують журналістів, щоб змусити їх до співпраці

Російська армія вкотре порушує усі можливі конвенції. Тепер на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя агресор розшукує журналістів.

Їх допитують й навіть беруть у заручники, щоб змусити їх співпрацювати з окупантами. Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Представникам ЗМІ розсилають навіть листи з погрозами та піддають DDOS-атакам сайти новин.

Так, російські військові допитують та обшукують журналістів, викрадають техніку та беруть представників преси у заручники. Таке трапилось одразу у кількох містах України:

Мелітополі;

Бердянську;

Енергодарі;

Токмаку.

Ба більше, 8 березня у Бердянську одночасно викрали велику групу журналістів.

Рашисти випитували у них імена інших журналістів, аби внести їх до свого списку. Із баз даних місцевих органів влади російські військові отримують адреси проживання працівників ЗМІ,

– зазначила Денісова.

Конкретні випадки "полювання" на журналістів

Редакторка новинного сайту "РІА Мелітополь" Світлана Залізецька

Вона виїхала з Мелітополя під іншим іменем. Після цього її будинок обшукали двоє російських солдатів і російський цивільний.

Вони взяли у заручники 75-річного батька журналістки. Через 2 дні погодилися звільнити його в обмін на контроль над вебсайтом.

Редактор газети "Наше місто Токмак" Віталій Голод

20 березня виїхав до Києва, а через 2 дні після цього рашисти обшукали його будинок, вилучили документи та інші речі.

Кореспондентка "Індустріального Запоріжжя" Катерина Даниліна-Левочко

Вона також встигла виїхати з Мелітополя до того, як 21 березня російські окупанти прийшли до будинку її батьків, аби її арештувати.

Так окупанти намагаються залякати їх і примусити поширювати кремлівську пропаганду.

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Перешкоджання вільній журналістиці є грубим порушенням Гаазьких конвенції і декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни і Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів.