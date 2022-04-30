На Запоріжжі окупанти відбирають зерно у фермерів, які не хочуть продавати за пів ціни

У Мелітопольському районі, який у тимчасовій окупації росіян, фермерів змушують продавати зерно за безцінь, а у тих, хто відмовляється, зерно відбирають

Окупанти "під дулом автомата" відбирають зерно

Запорізька ОВА повідомила, що росіяни купують в українських фермерів зерно за двічі зниженою ціною. Також на людей психологічно тиснуть та застосовують силу.

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Фермери Мелітопольського району повідомляють, що окупанти почали скуповувати зерно вдвічі заниженими цінами. У тих, хто відмовляється від такої співпраці, зерно забирають силою, під дулами автоматів,

– зазначають в ОВА.

Водночас повідомляється, що у Мелітополі місцеві жителі продовжують чинити опір окупантам.

Вночі невідомі розклеюють патріотичні листівки з текстом "Мелітополь – це Україна".

Окупанти тероризують фермерів на Запоріжжі

Сьогодні вночі росіяни гатили по Таврійській територіальній громаді, під обстріл потрапило фермерське господарство. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру, техніку, а також насіння соняшника, яке зберігали на господарстві.

Загалом загарбники уже тривалий час відбирають у місцевих фермерів зерно й вивозять його до окупованого Криму. Місцеві розповідають, що цим займаються чеченці.

Нагадаємо, що росіяни тимчасово окупували деякі частини Запорізької області, зокрема, Бердянськ і Мелітополь. Через це Україна тимчасово втратила вихід до Азовського моря.

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