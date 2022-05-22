На Запоріжжі окупанти відкрили "першу муніципальну аптеку" з українськими медикаментами

На Запоріжжі окупанти викрали ліки з української аптеки. Після чого цинічно заявили про відкриття "першої муніципальної аптеки".

Інцидент відбувся у селиці міського типу Михайлівка, що у Василівському районі Запорізької області.

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Окупанти збираються відкрити "аптеку" з викрадених в України ліків

В Михайлівці російські військові разом з колаборантами викрали медикаменти з місцевої аптеки, після чого анонсували відкриття так званої "першої муніципальної аптеки" з медикаментами українського виробництва,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, окупанти в регіоні намагаються запровадити російські рублі. Зокрема:

у Василівці окупаційна псевдоадміністрація затвердила курс валют – 10 гривень за 25 рублів. Якщо підприємці не хочуть продавати товари за рублі, то з ними обіцяють провести "профілактичну бесіду";

у Мелітополі колаборант Балицький розпорядився суб'єктам господарювання з 20 травня для розрахунків використовувати як гривню, так і рублі. Проте безготівкові розрахунки – тільки в рублях. Курс валют затвердив – 1 гривню за 2 рублі.

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