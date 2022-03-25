На Запоріжжі окупанти відмовляються виконувати накази керівництва

Вчора, 24 березня, 70 російських військових, які перебувають в Мелітополі, вчинили бунт і відмовилися виконувати накази керівництва та воювати проти українських захисників.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв. Також він зазначив, що під час звільнення Малинівки захисники Запорізької області поповнили свій парк військової техніки. Тепер в оборонців з’явився російський танк Т-72Б3.

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Ситуація в Запорізькій області

При цьому російські окупанти не припиняють обстріли об'єктів цивільної інфраструктури Запоріжжя. Артилерійські удари були нанесені по місту Гуляйполе. Дані щодо жертв серед цивільного населення встановлюються,

– заявив Ареф'єв.

Він також розповів про ситуацію в місті Пологи, там противник влаштовує провокації та звинувачує у цьому. Наприклад, окупанти об'їжджають квартали міста і попереджають про "обстріли", які ніби-то будуть з боку захисників України.

Раніше під Одесою 600 російських морських піхотинців влаштували бунт, і відмовилися виконувати накази керівництва, тому що не хотіли воювати проти України.

Цікаво – У ЗСУ зараз більше танків, чим було на початку війни: