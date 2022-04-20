На Запоріжжі окупанти захопили тепличний комбінат

В Енергодарі на Запоріжжі російські окупанти захопили тепличний комбінат. Власники підприємства не мають жодного контролю над ним.

Окупантам вдалося захопити комбінат за допомогою колаборантів. Про це повідомив власник компанії "Агрокоін", до якої входить підприємство, 20 квітня.

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Наше підприємство, а саме тепличний комбінат Енергодар, було захоплено окупантами в сприятті колаборантів,

– пише власник Андрій Чорний.

Підприємець каже, що ні він, ні працівники вже не контролюють відвантаження продукції. Виторг окупанти використовують у своїх цілях.

Він також повідомив, що українська влада знає про злочин, тому всі незаконні дії фіксують.

"Також відбувається фіксація всіх купців нашої вкраденої продукції і буде розцінюватися як закупівля краденого!" – наголосив Чорний.

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