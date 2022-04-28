На Запоріжжі окупанти знищили Стеллу пам'яті загиблих під час Другої світової війни

28 квітня 2022 , 17:35
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Джерело:

Запорізька обласна військова адміністрація

У Запорізькій ОВА розповіли про ситуацію в області станом на 28 квітня 2022 року. Зокрема, повідомили про нові акти мародерств росіян.

У Запорізькій ОВА розповіли, що у Полтавці тривають бої. Населений пункт постраждав від російських мародерів.

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Ситуація у Запорізькій області

Російські військові обікрали покинуті будинки українців, а також місцеву крамницю. Крім того, окупанти знищили Стеллу пам'яті померлих військових за роки Другої світової війни. На цьому монументі був напис “Не повториться ж це ніколи”.

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Автор: Віта Свірневська