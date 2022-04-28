На Запоріжжі окупанти знищили Стеллу пам'яті загиблих під час Другої світової війни
28 квітня 2022 , 17:35Читать новость на русском
У Запорізькій ОВА розповіли про ситуацію в області станом на 28 квітня 2022 року. Зокрема, повідомили про нові акти мародерств росіян.
У Запорізькій ОВА розповіли, що у Полтавці тривають бої. Населений пункт постраждав від російських мародерів.
Зверніть увагу Внаслідок обстрілу по "Азовсталі" накрило шпиталь, де перебували понад 500 поранених і лікарів
Ситуація у Запорізькій області
Російські військові обікрали покинуті будинки українців, а також місцеву крамницю. Крім того, окупанти знищили Стеллу пам'яті померлих військових за роки Другої світової війни. На цьому монументі був напис “Не повториться ж це ніколи”.
Більше новин про Запоріжжя:
- До Запоріжжя приїде координаторка системи ООН в Україн Оснат Лубран. Її мета – підготувати евакуацію людей із Маріуполя, який зараз заблокований російськими окупантами.
- Захисники України продовжують завдавати ворогу суттєвих втрат. Так біля Запоріжжя, де ворог намагається здійснювати наступ, ліквідували частину техніки росіян, й показали це на відео.
Актуально – До Києва прибув прем'єр-міністр Болгарії: дивитися відео