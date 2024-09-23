У Запоріжжі та Павлограді було чутно звук вибуху

Російські війська не припиняють терору українських міст. Так, після обіду 23 вересня у Запоріжжі та Павлограді чули вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного у цих містах. Зазначимо, що в обидвох регіонах на момент вибуху була оголошена повітряна тривога.

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Вибух в Запоріжжі

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Зокрема, о 16:49 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Через 10 хвилин у місті вже чули звук вибуху.

У Запоріжжі було чутно звук вибуху,

– повідомили журналісти.

Гучно було і в Павлограді

Водночас звук вибуху чули і в Павлограді Дніпропетровської області. Зокрема, в регіоні оголосили тривогу о 16:57.

Через кілька хвилин в Повітряних силах попередили про небезпеку для Павлограда. Так, жителів проінформували про рух швидкісної цілі на місто.

Швидкісна ціль на Павлоград зі сходу,

– ідеться в повідомленні.

Практично одразу у Павлограді чули вибух. "У Павлограді чутно звуки вибуху", – повідомили кореспонденти Суспільного о 17:01.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.