У Запоріжжі та Павлограді пролунали вибухи
- У Запоріжжі та Павлограді пізно ввечері 2 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
- За даними моніторингових каналів, на Павлоград рухалася швидкісна ціль, а Запоріжжя атакували ворожі безпілотники, там працювали сили ППО.
Пізно ввечері 2 травня в Запоріжжі та Павлограді, що на Дніпропетровщині, прогриміли вибухи. В цей час в обох регіонах була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Читайте також "Шахеди" атакують Україну, тривога вже на Київщині: де існує загроза
Російські війська атакують Україну
Повітряну тривогу в Запоржжі оголосили о 22:50. Тоді ж загроза поширилася і на Дніпропетровську область.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих БпЛА в напрямку Запоріжжя. Згодом також додалася загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу.
За даними кореспондентів Суспільного, вибухи в Запоріжжі пролунали близько 23:16.
Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в регіоні працюють сили ППО. Він закликав українців залишатися в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.
Близько 23:21 звуки вибухів пролунали в Павлограді на Дніпропетровщині. За даними моніторингових каналів, на місто рухалася швидкісна ціль.
Про наслідки вибухів в обох регіонах місцева влада наразі не повідомляла.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.