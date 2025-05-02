У Запоріжжі та Павлограді пролунали вибухи

Пізно ввечері 2 травня в Запоріжжі та Павлограді, що на Дніпропетровщині, прогриміли вибухи. В цей час в обох регіонах була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Повітряну тривогу в Запоржжі оголосили о 22:50. Тоді ж загроза поширилася і на Дніпропетровську область.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих БпЛА в напрямку Запоріжжя. Згодом також додалася загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу.

За даними кореспондентів Суспільного, вибухи в Запоріжжі пролунали близько 23:16.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в регіоні працюють сили ППО. Він закликав українців залишатися в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

Близько 23:21 звуки вибухів пролунали в Павлограді на Дніпропетровщині. За даними моніторингових каналів, на місто рухалася швидкісна ціль.

Про наслідки вибухів в обох регіонах місцева влада наразі не повідомляла.

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