На Запоріжжі поліція, кінологи та нацгвардійці шукають зниклого хлопчика: назвали прикмети
5 вересня 2021 , 13:59Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція України
У Запорізькій області продовжуються пошуки зниклого 11-річного Максима Самофалова. Хлопчик зник ще 29 серпня у селищі міського типу Якимівка Мелітопольського району.
Дитину шукають не лише правоохоронці, але й кінологи та навіть нацгвардійці.
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Що відомо про зникнення Максима
11-річний Максим Самофалов 29 серпня о 16:00 пішов з будинку і зник. Відомо, що хлопець навчається у 5 класі школи-інтернату села Терпіння.
Прикмети хлопчика
- на вигляд 10 – 11 років,
- зріст приблизно 120 сантиметрів,
- худорлявої статури,
- волосся русяве короткострижене,
- очі зелені,
- футболка чорного кольору, шорти.
За оперативною інформацією хлопець може перебувати у місті Мелітополь або Запоріжжі.Зверніть увагу! Якщо ви впізнали хлопця, зображеного на фотографії, знаєте його місце перебування – терміново повідомте про це за телефонами:
- (06131) 9-13-60, 6-12-61, 098 580 51 56 (чергова частина),
- 050 266 31 67, 097 338 40 18, 096 981 16 11 (ювенальні поліцейські);
- 102.