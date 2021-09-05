На Запоріжжі поліція, кінологи та нацгвардійці шукають зниклого хлопчика: назвали прикмети

5 вересня 2021 , 13:59
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Джерело:

Нацполіція України

У Запорізькій області продовжуються пошуки зниклого 11-річного Максима Самофалова. Хлопчик зник ще 29 серпня у селищі міського типу Якимівка Мелітопольського району.

Дитину шукають не лише правоохоронці, але й кінологи та навіть нацгвардійці.

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Що відомо про зникнення Максима

11-річний Максим Самофалов 29 серпня о 16:00 пішов з будинку і зник. Відомо, що хлопець навчається у 5 класі школи-інтернату села Терпіння. 

Прикмети хлопчика

  • на вигляд 10 – 11 років,
  • зріст приблизно 120 сантиметрів,
  • худорлявої статури,
  • волосся русяве короткострижене,
  • очі зелені,
  • футболка чорного кольору, шорти.

За оперативною інформацією хлопець може перебувати у місті Мелітополь або Запоріжжі.

Зверніть увагу! Якщо ви впізнали хлопця, зображеного на фотографії, знаєте його місце перебування – терміново повідомте про це за телефонами:
  • (06131) 9-13-60, 6-12-61, 098 580 51 56 (чергова частина),
  • 050 266 31 67, 097 338 40 18, 096 981 16 11 (ювенальні поліцейські);
  • 102.


На Запоріжжі зник хлопчик / Фото Нацполіції

Автор: Альона Захарова