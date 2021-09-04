У Запоріжжі померла 5-річна дівчинка, яку на Хортиці збив п'яний водій

На острові Хортиця у Запоріжжі 29 серпня п'яний водій збив чоловіка, дружину та їхню маленьку дочку. На жаль, життя дитини не вдалося врятувати – дівчинка померла у Запорізькій дитячій лікарні.

Про смерть маленької дівчинки видання повідомляє з посиланням на слова речниці головного управління Національної поліції в Запорізькій області Олени Лебединської.

Читайте також На Прикарпатті 16-річний мотоцикліст збив двох неповнолітніх

Померла дівчинка, яку збив п'яний водій

На жаль, 5-річна дівчинка, яка постраждала внаслідок наїзду п'яного водія, померла у Запорізькій дитячій лікарні.

Тепер кримінальне провадження перекваліфікують за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 8 років.

ДТП на Хортиці за участю нетверезого водія: що відомо