Україна для нього була понад усе: у Запоріжжі попрощались з Денисом "Вікінгом" Ясинським

У Запоріжжі 7 квітня попрощались з українським захисником Денисом "Вікінгом" Ясинським. Він загинув 31 березня під Бахмутом.

Він служив в одному зі спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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З Героєм прийшли попрощатись його близькі, друзі, побратими, волонтери та активісти. Прах Ясинського поховано у Запоріжжі.

Що відомо про Ясинського

До 2016 року захисник служив аеророзвідником у 55-й окремій артилерійській бригаді "Запорізька Січ". Коли він повернувся з фронту, став займатися розвитком власної справи – заснував студію аерозйомки.

Однак після початку повномасштабної війни Денис знову пішов захищати Україну. Спочатку долучився до лав територіальної оборони, а в 2023 перевівся до спецпідрозділу ГУР.



Денис Ясинський загинув під Бахмутом / Фото "Радіо Свобода"

Україна була для нього понад усе

Рідні наголошують, що Україна була для воїна понад усе. Він завжди виступав за справедливість та не міг спокійно дивитися на те, що відбувається в країні. З 2014 року він із сімʼєю допомагав волонтерам.

Мати загиблого воїна пригадує, що 24 лютого він пішов до військомату, і 25 вже був на війні. З тероборони він перевівся до добровольчого формування "Азов" в аеророзвідку. Вони отримували бойові завдання по аеророзвідці, за що його нагородили відзнакою "За сприяння Збройним силам України".

Згодом Ясинський поступив на службу до Головного управління розвідки.



У Запоріжжі попрощались з воїном / Фото "Радіо Свобода"