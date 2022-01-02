У Запоріжжі посеред ночі горів гуртожиток: врятували понад два десятки людей

2 січня 2022 , 22:49
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Джерело:

ДСНС

У Запоріжжі трапилась пожежа у гуртожитку сімейного типу. Рятувальники встигли евакуювати людей, серед них були діти.

Пожежа трапилась на вулиці Панфьорова у Шевченківському районі. Рятувальники отримали повідомленні орієнтовно о 2:13 2 січня.

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Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на 2 поверсі у кімнаті загального користування горять домашні речі та меблі на загальній площі 15 квадратних метрів,
– мовиться у повідомленні. 

У ДСНС повідомили, що ліквідація пожежі відбувалася у двох напрямках:

  • спочатку рятували людей, які опинилися у задимленій пастці;
  • одночасно гасили пожежу;

Пожежники з допомогою висувної драбини врятували 28 людей, 5 з яких – діти,
– повідомили в ДСНС.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Тільки о 02:50  їм вдалось локалізували пожежу, а о 02:57 – ліквідувати.

Наразі причини загоряння ще не встановили. 


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Автор: Діана Квасневська