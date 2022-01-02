У Запоріжжі посеред ночі горів гуртожиток: врятували понад два десятки людей

У Запоріжжі трапилась пожежа у гуртожитку сімейного типу. Рятувальники встигли евакуювати людей, серед них були діти.

Пожежа трапилась на вулиці Панфьорова у Шевченківському районі. Рятувальники отримали повідомленні орієнтовно о 2:13 2 січня.

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У Запоріжжі з пожежі в гуртожитку врятували понад 20 людей

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на 2 поверсі у кімнаті загального користування горять домашні речі та меблі на загальній площі 15 квадратних метрів,

– мовиться у повідомленні.

У ДСНС повідомили, що ліквідація пожежі відбувалася у двох напрямках:

спочатку рятували людей, які опинилися у задимленій пастці;

одночасно гасили пожежу;

Пожежники з допомогою висувної драбини врятували 28 людей, 5 з яких – діти,

– повідомили в ДСНС.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Тільки о 02:50 їм вдалось локалізували пожежу, а о 02:57 – ліквідувати.

Наразі причини загоряння ще не встановили.



Рятувальники у Запоріжжі витягнули з пожежі 28 людей

Коротко про останні пожежі в Україні

Ввечері 1 січня у селі Кошани, що на Чернігівщині, у приватному будинку сталася пожежа. Внаслідок займання загинули 2 людини – 61-річний чоловік та 47-річна жінка.

Ввечері 1 січня пожежа спалахнула у селищі Ворохта, що на Івано-Франківщині. Площа займання склала аж 400 квадратних метрів. На щастя, люди не постраждали.

Рятувальники вранці 1 січня у приватному будинку знайшли тіло жінки. Вона загинула під час пожежі. Трагедія трапилась в Дарницькому районі.

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