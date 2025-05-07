На Запоріжжі працює ППО: регіон атакують російські дрони

Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Вдень 7 травня ворог атакував Запоріжжя ударними БпЛА.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Дивіться також З вечора Росія випустила по Україні 187 дронів та 5 балістичних ракет, – Повітряні сили

Що відомо про атаку на Запоріжжя

О 15:48 в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу.

Бережіть себе і терміново прослідуйте у безпечне місце,

– закликав Федоров.

Він додав, що є загроза ударних БпЛА. Вже о 15:51 Федоров сповістив про роботу ППО по ворожих цілях. Він також закликав перебувати до відбою у безпечних місцях.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що об 15:51 в Повітряних силах також повідомили про загрозу для Запоріжжя.

"Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з південного сходу", – йдеться у повідомленні.

Наразі інформація будь-яка офіційна інформація щодо наслідків ворожої атаки відсутня.

До слова, росіяни також вдарили ударними БпЛА по Київській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали 4 людини у Фастівському районі.