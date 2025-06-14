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24 Канал Новини України На Запоріжжі працює ППО: ворог атакує дронами
14 червня, 01:44
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На Запоріжжі працює ППО: ворог атакує дронами

Наталія Пристанська
Основні тези
  • У ніч на 14 червня росіяни атакували Україну дронами, зокрема Запоріжжя.
  • Глава ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО.

У ніч на 14 червня окупанти атакують Україну БпЛА. У Запорізькій області пролунали вибухи.

Про атаку на Запоріжжя 24 Канал повідомляє з посиланням на повідомлення від глави ОВА Івана Федорова. 

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Атака дронів на Запоріжжя

У ніч на 14 червня росіяни запустили по Україні дрони, через що у частині областей оголосили повітряну тривогу. На Запоріжжі вона прозвучала о 1:34. Через декілька хвилин стало відомо про обстріл.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях, 
– написав глава ОВА.

Згодом Іван Федоров уточнив, що в Запорізькій області лунають вибухи. Поки що деталей про наслідки атаки не повідомляють.

Зверніть увагу! Усі деталі про вибухи та наслідки ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, ворог регулярно атакує Запорізьку область БпЛА та ракетами. Зокрема, 9 червня росіяни запустили по області КАБи. Внаслідок удару постраждали двоє людей. Крім того, були пошкоджені приватні будинки в одному з районів міста, а також труба газопостачання.