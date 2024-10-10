На Запоріжжі прогриміли вибухи, росіяни вдарили КАБом: зруйновано приватні будинки, є поранені

Зранку, 10 жовтня, ворог запустив керовані авіабомби на Запорізьку область. Внаслідок цього там чули вибухи.

Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зауважимо, що на момент вибуху у регіоні була оголошена повітряна тривога.

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Вибухи чули на Запоріжжі

Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили о 05:22. Майже через годину Повітряні сили повідомили про пуск керованої авіабомби у напрямку Запоріжжя. Вже за дві хвилини там прогриміли вибухи.

Вибухи у Запорізькій області,

– написав очільник ОВА.

Зауважимо, що незадовго до цього він також застерігав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запорізькій області.

"У Запоріжжі зруйновано приватні будинки та є постраждалі. Такі наслідки ранішньої атаки росіян на область. Станом на зараз відомо про 2 постраждалих. Медики надають їм допомогу", – уточнив пізніше Федоров. За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждало четверо людей.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото Запорізької ОВА

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Нагадаємо, напередодні місцеві жителі Запоріжжя також повідомляли про вибухи у місті. Тоді була загроза ударів балістичними ракетами.