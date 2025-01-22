У Запоріжжі прогриміли вибухи

Росія знову атакує Україну дронами. У Запоріжжі чули звук вибуху.

Близько 18:00 країна-агресорка розпочала запуски "Шахедів" по Україні. Повітряну тривогу на Запоріжжі оголосили біля 19:00, передає 24 Канал.

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Вибухи у Запоріжжі

Близько 21:36 Повітряні сили повідомляли про ударні дрони на півночі Запоріжжя, які рухалися у напрямку Дніпропетровщини. Моніторингові канали повідомляли, що на Запоріжжя летять шість БпЛА.

Біля 21:51 у місті пролунав вибух. Це, зокрема підтвердив голова ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запорізькій області!,

– написав він.

До слова, вибухи чули і в Харкові. Місто теж перебуває під атакою "Шахедів". Мер Ігор Терехов заявив, що вибухи пролунали за межами міста. Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що, за попередніми даними, уламки ворожого "Шахеда" зафіксували у Холодногірському районі.

Інформації про постраждалих немає.