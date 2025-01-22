У Запоріжжі прогриміли вибухи
- Увечері у Запоріжжі пролунали вибухи.
- Місто перебувало під атакою "Шахедів".
Росія знову атакує Україну дронами. У Запоріжжі чули звук вибуху.
Близько 18:00 країна-агресорка розпочала запуски "Шахедів" по Україні. Повітряну тривогу на Запоріжжі оголосили біля 19:00, передає 24 Канал.
Дивіться також "Леопарди", "Гепарди" та не лише: в Україну заходить "оборонний гігант"
Вибухи у Запоріжжі
Близько 21:36 Повітряні сили повідомляли про ударні дрони на півночі Запоріжжя, які рухалися у напрямку Дніпропетровщини. Моніторингові канали повідомляли, що на Запоріжжя летять шість БпЛА.
Біля 21:51 у місті пролунав вибух. Це, зокрема підтвердив голова ОВА Іван Федоров.
Вибухи у Запорізькій області!,
– написав він.
До слова, вибухи чули і в Харкові. Місто теж перебуває під атакою "Шахедів". Мер Ігор Терехов заявив, що вибухи пролунали за межами міста. Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що, за попередніми даними, уламки ворожого "Шахеда" зафіксували у Холодногірському районі.
Інформації про постраждалих немає.