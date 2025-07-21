У Запоріжжі прогриміли вибухи: працює ППО
- У Запоріжжі вранці 21 липня пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу.
- Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
У ніч на 21 липня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Вранці у Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про вибухи в Запоріжжі 21 липня?
Близько 08:58 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.
Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– закликав голова ОВА.
Уже о 09:00 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в Запорізькій області.
Зауважимо, що станом на 09:15 повітряна тривога на Запоріжжі триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.