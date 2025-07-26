На Запоріжжі прогриміли вибухи
- Вночі 26 липня на Запоріжжі пролунали вибухи.
- Ворог атакував регіон дронами.
Окупанти уночі 26 липня влаштували черговий повітряний терор. Ворог обстрілював українські міста дронами, балістикою і бомбами. Перепало й Запорізькій області.
Близько 23:00 у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників, передає 24 Канал.
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Що відомо про вибухи на Запоріжжі 26 липня?
О 01:47 глава ОВА Іван Федоров повідомив, що ворожий БпЛА ударного типу рухається в напрямку Хортицького району Запоріжжя. Пізніше стало відомо, що дрон зник з оповіщення в районі села Бабурка.
О 01:55 чиновник попередив про роботу ППО.
О 02:03 Федоров заявив про рух 2 ворожих БпЛА ударного типу в напрямку Хортицького району Запоріжжя.
О 02:06 на Запоріжжі пролунали вибухи.
Звуки вибухів, які наразі чути в Запоріжжі – робота нашої ППО. Тривога продовжується. Перебувайте в безпеці,
– написав Федоров о 02:12.
Зауважимо, що противник масовано обстрілює дронами і балістикою Дніпро та Харків. У містах є прильоти і поранені.
Уночі ворог вдарив по Шостці КАБами. Пошкоджений житловий сектор.