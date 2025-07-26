На Запоріжжі прогриміли вибухи

Окупанти уночі 26 липня влаштували черговий повітряний терор. Ворог обстрілював українські міста дронами, балістикою і бомбами. Перепало й Запорізькій області.

Близько 23:00 у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи на Запоріжжі 26 липня?

О 01:47 глава ОВА Іван Федоров повідомив, що ворожий БпЛА ударного типу рухається в напрямку Хортицького району Запоріжжя. Пізніше стало відомо, що дрон зник з оповіщення в районі села Бабурка.

О 01:55 чиновник попередив про роботу ППО.

О 02:03 Федоров заявив про рух 2 ворожих БпЛА ударного типу в напрямку Хортицького району Запоріжжя.

О 02:06 на Запоріжжі пролунали вибухи.

Звуки вибухів, які наразі чути в Запоріжжі – робота нашої ППО. Тривога продовжується. Перебувайте в безпеці,

– написав Федоров о 02:12.

Зауважимо, що противник масовано обстрілює дронами і балістикою Дніпро та Харків. У містах є прильоти і поранені.

Уночі ворог вдарив по Шостці КАБами. Пошкоджений житловий сектор.