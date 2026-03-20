20 березня, 12:38
У Запоріжжі прогриміли вибухи
Вдень 20 березня Росія продовжила атакувати Україну дронами. Повітряну тривогу оголосили для кількох областей.
О 12:27 до списку регіонів, над якими нависла загроза російських безпілотників, долучилася і Запорізька область.
Що відомо про вибухи у Запоріжжі?
О 12:31 Повітряні сили повідомили, що БпЛА перебувають на півночі Запорізької області і рухаються курсом на Запоріжжя.
О 12:36 з'явилися повідомлення про те, що у Запоріжжі пролунали вибухи.