У Запоріжжі прогримів вибух: туди летіла ракета

Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. Увечері 26 грудня в Запоріжжі пролунав вибух.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. В Повітряних силах повідомляли про рух ракети в напрямку міста.

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Що відомо про вибух у Запоріжжі

Об 23:00 з'явилася інформація про вибухи в Запоріжжі.

У Запоріжжі пролунав звук вибуху,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що за декілька хвилин до вибуху Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Згодом у відомстві попередили про рух ракети в напрямку міста.

Також про вибух у Запоріжжі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Втім наразі відсутня будь-яка офіційна інформація, щодо наслідків вибуху.

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Нагадаємо, що 26 грудня удень росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Окупанти використовували різні типи зброї, зокрема КАБи та безпілотники.