У Запоріжжі пролунали вибухи: в місті працює ППО

Увечері 17 квітня у Запоріжжі пролунали вибухи. Місто перебуває під ворожою атакою.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Російські окупанти продовжують терор Запоріжжя. Відомо, що увечері 17 квітня, у місті були чутні звуки вибухів.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Федорова, працюють сили протиповітряної оборони, які знищують ворожі цілі. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що над містом літають ворожі дрони. Під ворожою атакою перебувають відразу кілька районів Запоріжжя.

Повітряна тривога у місті триває. Наразі деталей про можливі наслідки російського удару немає.

Нагадаємо, що окупанти 16 квітня атакували Запоріжжя трьома керованими авіаційними бомбами, зруйнувавши молитовний дім і пошкодивши магазин та житлові будівлі. Внаслідок атаки загинув 49-річний чоловік, поранено десять осіб, серед яких жінки, чоловіки та 16-річний хлопець.

Важливо! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що Росія зменшила кількість ракетних обстрілів, зосередившись на використанні дронів для атак на цивільні об'єкти в Україні. Ворог постійно виробляє озброєння, але точність дронів окупантам не настільки важлива, адже акцент робиться на масованих ударах по цивільних містах.

Які регіони України нещодавно потрапили під російську атаку?

У Дніпрі під час повітряної тривоги 17 квітня прогримів вибух через атаку дрона. Відомо, що ворожий безпілотник знищила протиповітряна оборона.

17 квітня Росія масовано атакувала Чернігів. Удару завдали по критичній інфраструктурі. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт, що залишило кілька тисяч абонентів Чернігова без світла. Відомо, що атаки зазнала Чернігівська ТЕЦ, яка також забезпечувала місцевих гарячою водою.