Росія атакувала Запорізький район: де впала ракета окупантів

У Запоріжжі близько 15 години пролунали вибухи. У регіоні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Повітряну тривогу у Запоріжжі та області оголосили о 15:10, пише 24 Канал. У регіоні попередили про ракетну небезпеку.

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Росіяни, ймовірно, провели пуски балістики

Близько 15:18 з'явилися повідомлення про вибухи у Запоріжжі. Моніторингові групи о 15:16 писали, що росіяни провели пуски балістики у напрямку Запоріжжя і Дніпра.

О 15:27 у Повітряних силах ЗСУ оголосили про відбій ракетної загрози для Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. О 15:55 у Запорізькій області знову оголосили повітряну тривогу.

Деталі ракетної атаки

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що російські військові завдали ракетного удару по одній із сільських територіальних громад Запорізького району. Атака відбулася о 15:11.

За даними Запорізької ОВА, ракета впала на відкритій території. Тип ракети, якою атакувала Росія, встановлюється. Інформація щодо руйнувань, загиблих та травмованих не надходила.

Росія завдала понад сотню ударів по Запорізькій області за добу