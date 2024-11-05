У Запоріжжі пролунали вибухи: ворог поцілив по об'єкту інфраструктури, є поранені
Росіяни вкотре атакують Україну балістикою, під ударом опинилося Запоріжжя. У місті чули вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
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У Запоріжжі чули вибухи
Повітряну тривогу для Запорізької області оголосили о 09:06. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударів балістичними ракетами по цьому регіону. На жаль, вже о 09:38 з'явилися перші повідомлення про вибухи.
Вибух у Запоріжжі,
– йдеться у повідомлення Федорова.
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Оновлено. За даними ОВА, росіяни поцілили по обʼєкту інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей, масштаби руйнувань встановлюють.
Нагадаємо, попереднього разу місто було під балістичним ударом 3 листопада. Того ж дня чули вибухи за межами Глухова Сумської області. Повітряні сили пізніше підтвердили, що на Сумщину була запущена швидкісна ціль.