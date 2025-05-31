У Запоріжжі пролунали вибухи
- 31 травня Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками, під час чого працювала ППО.
- Повітряна тривога в Запорізькій області була оголошена о 21:09, а о 22:12 повідомили про роботу ППО по дронах.
Ввечері 31 травня Росія вкотре атакує Україну ударними безпілотниками. Цього разу під ударом опинилося Запоріжжя.
Там по ворожих цілях працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про атаку на Запоріжжя
Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили ще о 21:09. Вже о 22:08 у Повітряних силах попередили, що в напрямку Запоріжжя зі сходу рухається ворожий безпілотник.
О 22:12 Федоров повідомив про роботу української ППО по російських дронах та закликав залишатися у безпечних місцях до відбою загрози.
Зауважимо, що в ніч на 31 травня російські війська вкотре атакували Україну. Вони запустили по українських містах та селах понад 100 дронів і п'ять ракет. Протиповітряній обороні вдалося збити 69 "Шахедів" та 3 ракети.
У Повітряних силах повідомили, що 42 цілі було збито вогневими засобами ураження, тоді як 30 – локаційно втрачені.