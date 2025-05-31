У Запоріжжі пролунали вибухи

Ввечері 31 травня Росія вкотре атакує Україну ударними безпілотниками. Цього разу під ударом опинилося Запоріжжя.

Там по ворожих цілях працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили ще о 21:09. Вже о 22:08 у Повітряних силах попередили, що в напрямку Запоріжжя зі сходу рухається ворожий безпілотник.

О 22:12 Федоров повідомив про роботу української ППО по російських дронах та закликав залишатися у безпечних місцях до відбою загрози.

Зауважимо, що в ніч на 31 травня російські війська вкотре атакували Україну. Вони запустили по українських містах та селах понад 100 дронів і п'ять ракет. Протиповітряній обороні вдалося збити 69 "Шахедів" та 3 ракети.

У Повітряних силах повідомили, що 42 цілі було збито вогневими засобами ураження, тоді як 30 – локаційно втрачені.