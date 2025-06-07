Росія продовжує щодня тероризувати мирні міста України. Удень 7 червня на Запоріжжі пролунали вибухи.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про вибух у Запоріжжі

Повітряну тривогу на Запоріжжі оголосили о 11:55. Вже за дві хвилини Федоров повідомив про роботу ППО та закликав не покидати укриття до відбою.

Зауважимо, що об 11:51 в Повітряних силах попереджали про розвідувальний БпЛА противника на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Військові додали, що він може бути навідником ворожих засобів ураження.

Відбій у Запорізькій області оголосили о 12:02.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що ворог також завдав наймасованішого, від початку повномасштабного вторгнення, удару по Харкову. Загалом по місту випустили понад 50 "Шахедів", ракети та КАБи.