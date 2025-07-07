Вранці 7 липня ворог продовжив тероризувати Україну ударними дронами. У Запорізькій області чули вибухи.

О 09:29 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів, передає 24 Канал.

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Вибухи на Запоріжжі

О 09:58 очільник ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО у Запорізькій області.

О 10:01 Повітряні сили попередили рух БпЛА у напрямку Запоріжжя.

О 10:03 у Запоріжжі пролунали вибухи.

До слова, у ніч проти 7 липня противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 101-м безпілотником. Станом на 09:30 Сили ППО знешкодили 75 ворожих БпЛА.

Нагадаємо, що близько 05:20 росіяни атакували 4 БпЛА типу "Герань-2" Шевченківський та Слобідський райони Харкова. Постраждали 27 людей, серед них 3 дітей. Пошкоджено гуртожиток із загорянням на 8 поверсі, багатоповерховий будинок, супермаркет, кафе, територію дитячого садка, 2 автомобілі, гараж.

О 7:55 окупанти завдали удару, попередньо, балістичною ракетою по території Малинівської громади. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.