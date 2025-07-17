На Запоріжжі пролунали вибухи
- У Запорізькій області в ніч на 17 липня пролунали вибухи через російські ударні дрони.
- Повітряну тривогу оголосили о 00:11, а вибухи сталися о 02:07, за словами голови ОВА Івана Федорова.
Росія продовжує тероризувати Запорізьку область. Чергові вибухи в регіоні пролунали у ніч на 17 липня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про вибухи на Запоріжжі?
Повітряну тривогу у Запорізькій області через загрозу ударних БпЛА оголосили ще о 00:11. Вже о 02:06 Федоров повідомив, що в напрямку Хортицького району Запоріжжя рухається російський ударний дрон.
Вже через хвилину в області пролунали вибухи. Федоров також закликав перебувати в укриттях до відбою.
Зауважимо, що у Повітряних силах ще о 01:28 попереджали про рух ворожих ударних БпЛА в центральній частині Запорізької області.
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До слова, раніше вибухи вже пролунали в Дніпрі та Самарі. Туди також рухалися російські ударні БпЛА.