Окупанти атакували Запорізький край: в Україні лунала повітряна тривога
Джерело:Карта повітряних тривог
У багатьох областях України вдень 4 березня оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти вдарили по Запорізькій області.
Сирени почали лунати після 13:00. У телеграм-каналах повідомили про загрозу ЗРК/ОТРК з Півдня. Однак після 13:40 пішли відбої.
До речі Кількість жертв удару по багатоповерхівці у Запоріжжі зросла: пошукова операція триває
Російські окупанти вдарили по Запорізькій області
Російські загарбники запустили ракети з території тимчасово окупованого Криму по Запорізькій області. У місцевій ОВА розповіли, що ворог влучив в одну з громад – дорогий снаряд прилетів у центр маленького села.
Андрій Єрмак згодом заявив, що мовиться про село Мар'ївка. Там пошкоджені житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв.Зверніть увагу! Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю вночі 2 березня Вдарили по багатоповерховому будинку. Кількість жертв зростає – відомо про 10 загиблих, серед яких – одна дитина.
Де оголошували тривогу
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Одеська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Луганська області,
- АР Крим.
Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Ворог продовжує маневри корабельного угруповання в Чорному морі та збільшує кількість ракетоносіїв.
Станом на 13.00 на бойовому чергуванні зафіксовано вже 4 ракетоносії. Зокрема, 2 надводних і 2 підводних. Загальний залп ракет типу "Калібр" наразі може сягати 24.
Крім того, вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних безпілотників. За попередню добу знищено 3 таких на херсонському напрямку.