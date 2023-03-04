Окупанти атакували Запорізький край: в Україні лунала повітряна тривога

4 березня 2023, 13:19
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Карта повітряних тривог

У багатьох областях України вдень 4 березня оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти вдарили по Запорізькій області.

Сирени почали лунати після 13:00. У телеграм-каналах повідомили про загрозу ЗРК/ОТРК з Півдня. Однак після 13:40 пішли відбої.

До речі Кількість жертв удару по багатоповерхівці у Запоріжжі зросла: пошукова операція триває

Російські окупанти вдарили по Запорізькій області

Російські загарбники запустили ракети з території тимчасово окупованого Криму по Запорізькій області. У місцевій ОВА розповіли, що ворог влучив в одну з громад – дорогий снаряд прилетів у центр маленького села. 

Андрій Єрмак згодом заявив, що мовиться про село Мар'ївка. Там пошкоджені житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв. 

Зверніть увагу! Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю вночі 2 березня Вдарили по багатоповерховому будинку. Кількість жертв зростає – відомо про 10 загиблих, серед яких – одна дитина.

Де оголошували тривогу

  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Черкаська, 
  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська,
  • Одеська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Луганська області,
  • АР Крим.

Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Ворог продовжує маневри корабельного угруповання в Чорному морі та збільшує кількість ракетоносіїв.

Станом на 13.00 на бойовому чергуванні зафіксовано вже 4 ракетоносії. Зокрема, 2 надводних і 2 підводних.  Загальний залп ракет типу "Калібр" наразі може сягати 24.

Крім того, вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних безпілотників. За попередню добу знищено 3 таких на херсонському напрямку. 

Автор: Ольга Музика