Окупанти атакували Запорізький край: в Україні лунала повітряна тривога

У багатьох областях України вдень 4 березня оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти вдарили по Запорізькій області.

Сирени почали лунати після 13:00. У телеграм-каналах повідомили про загрозу ЗРК/ОТРК з Півдня. Однак після 13:40 пішли відбої.

До речі Кількість жертв удару по багатоповерхівці у Запоріжжі зросла: пошукова операція триває

Російські окупанти вдарили по Запорізькій області

Російські загарбники запустили ракети з території тимчасово окупованого Криму по Запорізькій області. У місцевій ОВА розповіли , що ворог влучив в одну з громад – дорогий снаряд прилетів у центр маленького села.

Андрій Єрмак згодом заявив, що мовиться про село Мар'ївка. Там пошкоджені житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв.

Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю вночі 2 березня Вдарили по багатоповерховому будинку. Кількість жертв зростає – відомо про 10 загиблих, серед яких – одна дитина.

Де оголошували тривогу

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Черкаська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Одеська,

Миколаївська,

Херсонська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська області,

АР Крим.

Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Ворог продовжує маневри корабельного угруповання в Чорному морі та збільшує кількість ракетоносіїв.

Станом на 13.00 на бойовому чергуванні зафіксовано вже 4 ракетоносії. Зокрема, 2 надводних і 2 підводних. Загальний залп ракет типу "Калібр" наразі може сягати 24.

Крім того, вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних безпілотників. За попередню добу знищено 3 таких на херсонському напрямку.