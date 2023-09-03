У Запоріжжі пролунав вибух після відбою повітряної тривоги
У Запоріжжі 3 вересня пролунав вибух вже після відбою повітряної тривоги. Що стало причиною – наразі невідомо.
Місцеві повідомляють, що звуки вибуху чули у різних районах. Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування авіаційного озброєння.
Дивіться також Росіяни атакували "Шахедами" Одещину: під загрозою була портова інфраструктура, працювала ППО
Що відомо про вибух
Тривогу у Запорізькій області оголосили о 07:56, й тривала вона майже годину – до 08:42. У ЗСУ попереджали, що тривога пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Існувала загроза застосування авіаційного озброєння.
Проте, після скасування повітряної тривоги, близько о 09:25, у Запоріжжі пролунав вибух, який чули у різних районах міста. Місцева влада наразі не коментувала інцидент.
У суботу, 2 вересня, у Запоріжжі також пролунав потужний вибух. Тоді в області також існувала загроза застосування авіаційного озброєння. У мережі припускали, що звук міг доноситися із Запорізького району, оскільки у місті не фіксували "прильотів".
Ворог продовжує тероризувати Запорізьку область
- У Запорізькій ОВА повідомили, що протягом доби росіяни здійснили 120 обстрілів, які прийшлися по 25 населеним пунктам Василівського та Пологівського районів. Зафіксували пошкодження або руйнування 21 об'єкту цивільної інфраструктури. Дивом минулося без постраждалих.
- Росіяни також обстрілюють область з артилерії. Протягом доби було зафіксовано 91 атаку на десятки населених пунктів Запоріжжя.
- Крім того, росіяни застосували 14 авіабомб у Запорізькій області.