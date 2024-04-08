У Запоріжжі пролунав повторний вибух

У Запоріжжі під час повітряної тривоги прогримів вибух. Попередньо моніторингові канали повідомляли про загрозу балістики.

Про перший вибух повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров близько 12:20. Наразі інших деталей про імовірне влучання, чи роботу протиповітряної оборони – не було.

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Відомо, що станом на 12:16 у Запоріжжі та Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. За кілька хвилин у місті прогриміли вибухи.

Загроза балістики

Попередньо моніторингові канали повідомляли про загрозу балістики в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Окрім Запоріжжя, за кілька хвилин до цього, вибухи прогриміли в Одесі. Щоправда на момент вибухів в Одеській області повітряну тривогу не оголошували. Деталей щодо імовірного прильоту в Одесі наразі теж не було.

Оновлення. Станом на 12:50 у Запоріжжі пролунав повторний звук вибуху, пише Суспільне.Запоріжжя.