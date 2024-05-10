У Запоріжжі пролунав вибух

ПС попереджали про загрозу балістичного удару. Що відомо про наслідки обстрілу Запоріжжя увечері 10 травня – розкаже 24 Канал.

Що відомо про вибух у Запоріжжі

Про те, що в місті чути вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного о 17:30.

Повітряні сили повідомили про небезпеку.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!

– написали там.

Тривога в Україні увечері 10 травня

Вона швидко почала поширюватися різними областями і наразі охопила пів України.

На 17:32 карта тривог має такий вигляд:

Від моменту оголошення тривоги в Запоріжжі до обстрілу минуло всього кілька хвилин. Моніторингові пабліки повідомляли про ракети на Дніпро та Кропивницький.

Поки немає деталей щодо наслідків вибухи, але 24 Канал буде стежити за ситуацією. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога!