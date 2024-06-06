У Запоріжжі пролунав вибух
6 червня 2024, 00:51Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
В ніч на 6 червня в Запоріжжі пролунав звук вибуху. В напрямку міста рухалися ударні БпЛА.
Вибух місцеві жителі почули близько 00:47. Наразі в Запорізькій області оголошена повітряна тривога.
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В Запоріжжі прогримів вибух
Перед вибухом Повітряні сили повідомили, що в районі міста перебуває ворожий БпЛА. Жителів Запоріжжя закликали залишатися в укриттях до відбою тривоги.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.