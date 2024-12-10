У Запоріжжі пролунав вибух: двоє людей поранено

Окупанти обстріляли Запоріжжя балістикою вдень 10 грудня. 24 Канал розкаже, що відомо про удар наразі.

Останнім часом Росія часто б'є по Запоріжжю. Під час жорстокої атаки 6 грудня, коли люди живцем згоріли у власних авто, загинули й українські хокеїсти.

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Ворог атакував Запоріжжя: є постраждалі

Увага! Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу!

– написав очільник ОВА Іван Федоров о 15:01.

Уже за дві хвилини, о 15:03, у місті пролунали вибухи. Їх підтвердив сам Федоров, також про це написали кореспонденти Суспільного.

Згодом Федоров додав: попередньо, поранено двоє людей. Він закликав бути в укриттях до відбою (який пролунав о 15:32).

Повітряні сили інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Тривога охопила весь Південь і Схід, а також центральні області – Полтавську, Черкаську, Кіровоградську.

Моніторингові канали навели інформацію про те, що загроза балістики була не з Криму, як це часто буває, а з Таганрогу. На Запоріжжя було два-три виходи. Утім, дехто писав про активність пускових установок і з Криму. Також були дані про повторні вибухи.

Які наслідки удару по Запоріжжю

В ОВА виклали відео.

Руйнування в Запоріжжі після удару 10 грудня: дивіться відео

З безпековою метою деталі на ньому заблюрено, але помітно, що всюди лежать шматки бетону. Також можна розгледіти імовірну пожежу.